Как сообщили в акимате Атырау, в городе началась реконструкция дороги в черте города на направлении Атырау — Индер (0-10 км).

— С 10:00 20 мая 2025 года участок дороги, указанный на карте, будет временно закрыт. В связи с проведением работ изменяется схема движения транспорта и маршруты общественного транспорта. Все изменения указаны на специальной карте, — говорится в сообщении от горакимата.