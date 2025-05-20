В Атырау закрыли участок дороги из-за реконструкции
Как сообщили в акимате Атырау, в городе началась реконструкция дороги в черте города на направлении Атырау — Индер (0-10 км).
— С 10:00 20 мая 2025 года участок дороги, указанный на карте, будет временно закрыт. В связи с проведением работ изменяется схема движения транспорта и маршруты общественного транспорта. Все изменения указаны на специальной карте, — говорится в сообщении от горакимата.
