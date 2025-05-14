Менеджер мебельного салона принимала оплату за изготовление мебели на свой личный счет.

В департаменте торговли и защиты прав потребителей ЗКО , что в суде №2 рассмотрели дело против мебельной компании. В 2024 году несколько человек заказали мягкую мебель и перевели деньги менеджеру салона на личный счёт. Но мебель им так и не доставили.

Когда клиенты попытались связаться с салоном, им сказали, что менеджер оказалась мошенницей — она брала деньги, но не передавала их компании и не ставила руководство в известность о заказах. Салон посоветовал обратиться в полицию. Покупатели пытались решить вопрос через досудебные претензии, но безуспешно. Тогда они обратились в юридическую компанию и подали иск в суд. Во время разбирательства представитель мебельной компании подтвердил, что в тот момент менеджер действительно работала у них.

Суд постановил взыскать с компании следующие суммы:

В пользу первой пострадавшей: 900 000 тенге за товар, 9 000 тенге госпошлины, 90 000 тенге за услуги юриста.

В пользу второй: 325 000 тенге за товар, 3 250 тенге — госпошлины, 32 500 тенге за услуги юриста.

В пользу ещё третьей: 707 000 тенге за товар, 7 070 тенге — госпошлины, 70 700 тенге за услуги юриста.





Фото: pexels.com



