Сотрудники управления по противодействию наркопреступности департамента полиции Западно-Казахстанской области выявили незаконное культивирование растений, содержащих наркотические вещества, сообщает Polisia.kz.
— В Уральске во дворе частного дома обнаружили две оборудованные теплицы, в которых 55-летний местный житель осуществлял выращивание запрещённых растений. Полицейские изъяли 37 кустов, предположительно содержащих наркотические вещества. Возбуждено уголовное дело.
В пресс-службе департамента полиции ЗКО уточнили, что в теплицах мужчина выращивал коноплю.