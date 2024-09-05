Во время обыска у него изъяли три куста конопли, выращиваемые в фитолаборатории.

Как сообщили в департаменте полиции ЗКО, сельчанин оборудовал платяной шкаф под фитолабораторию для выращивания конопли в своей двухкомнатной квартире. Её обнаружили полицейские в селе Дарьинск района Байтерек.

— Во время обыска у него изъяли три куста конопли, выращиваемые в фитолаборатории. Мужчина оборудовал её специальным оборудованием: световыми и диодными лампами, термометром, вентиляторами, прибором измерения влажности предназначенными для культивирования конопли. Также в гараже изъяли вещество растительного происхождения, — пояснили в ведомстве.

Также полицейские выявили факты незаконного хранения наркотических средств у жителя района Байтерек и у двоих жителей Теректинского района. По всем фактам возбуждены уголовные дела. Проводятся расследования.