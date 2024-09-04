Как сообщили в департаменте полиции ЗКО, задержанный 19-летний юноша указал полицейским место, где он спрятал закладки.

— Всего изъяли 27 свертков с порошкообразным веществом. Молодой человек признался, что решил заработать «легким путем», не задумываясь о последствиях. Он не работал и не учился. Возбуждено уголовное дело, ведётся расследование. За такое преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет с конфискацией имущества, — сказано в сообщении.