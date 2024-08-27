В пресс-службе департамента полиции ЗКО сообщили, что в Бурлинском районе задержали 18-летнего студента одного из колледжей Уральска. Во время личного досмотра стражи порядка нашли у него 36 пакетиков с порошкообразным веществом белого цвета. Изъятые вещества направлены на экспертизу. К моменту задержания парень успел сделать четыре закладки.

Полицейские начали досудебное расследование. Задержанный водворен в изолятор временного содержания.

К слову, в основном закладчиками становятся молодые люди в возрасте от 14 до 25 лет — школьники, студенты и безработные. По словам полицейских, на сегодня основной и главной проблемой является легкодоступность и дешевизна синтетических наркотиков. Их распространение бесконтактным способом позволяет организатором через «операторов» и «закладчиков» относительно безопасно заниматься преступной деятельностью. Во время ареста они выдумывают, почему начали этим заниматься: кому-то деньги нужны на лекарства, кому-то – заплатить за учёбу. Но истинная причина куда банальнее — желание быстро заработать. На эти деньги они покупают гаджеты, часы и другие вещи.

Если в прошлом году за распространение наркотиков полицейские задержали троих несовершеннолетних, то в этом году зарегистрировано уже четыре таких случая, где самому молодому закладчику всего 14 лет. Задержанных в прошлом году уже осудили, каждый получил не менее семи лет лишения свободы. Один из задержанных в этом году является учеником 10 класса, трое - студенты колледжей. Кстати, десятиклассник принимал активное участие в школьных мероприятиях по борьбе с наркоманией.

Стоит отметить, что накануне в ЗКО стартовала антинаркотическая программа «Уральск – без наркотиков!». В которой все заинтересованные организации подключились на борьбу с наркоманией. Работа в этом направлений будет продолжена. Борьба с наркопреступностью - на особом контроле у руководства департамента полиции региона.

Опасная вакансия: почему молодёжь ЗКО идёт закладывать наркотики