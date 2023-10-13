Новостные ленты Казахстана пестрят статьями о задержаниях так называемых закладчиков. За последние три года объём изымаемых из оборота синтетических наркотиков вырос в 10 раз. Об этом говорит статистика. Наркозависимые страдают сами, подсаживают других. А впоследствии попробовавшие раз «мефедрон» или «скорость» становятся недееспособными. Некоторые из них умирают. Это ничто другое как угроза здоровью нации. Что толкает молодых парней и девушек на такое преступление?
«Лёгкий заработок в интернете»
Такие объявления регулярно встречаются на сайтах и в социальных сетях. За таким предложением скрывается высокий шанс на реальный уголовный срок.
В последнее время всё чаще на такие преступления идут школьники и студенты. Вряд ли они догадываются, что становятся марионетками в руках организаторов огромного наркобизнеса.
«Раньше я работал водителем-курьером, но потом остался без работы. По этой причине я заинтересовался вакансией и начал переписываться с автором объявления». Именно так начинаются рассказы «кладменов». Далее сценарий прост: новоиспечённых закладчиков проверяют на «добропорядочность», следом доверяют малые объёмы, и только потом переходят на крупные.
Елдос Назаров
Старший оперуполномоченный управления по противодействию наркопреступности ЗКО Елдос Назаров говорит, что на сегодня основной и главной проблемой является легкодоступность и дешевизна синтетических наркотиков. Их распространение бесконтактным способом позволяет организатором через «операторов» и «закладчиков» относительно безопасно заниматься преступной деятельностью.
— Владельцы основных крупных интернет-магазинов находятся за пределами государства. И в связи с высоким уровнем защиты в приложении Telegram не представляется возможности установить их владельцев, — рассказывает Назаров.
С начала года полицейские задержали шестерых закладчиков и одного «организатора» интернет-магазина. Заблокировано семь сайтов с рекламой чатов, содержащие информацию о распространении наркотиков.
— Важной проблемой является то, что в преступный бизнес вовлекают несовершеннолетних. Если в 2021 году за хранение наркотиков привлечён один подросток, в 2022 году таких фактов не было, то уже с начала этого года в сферу уголовного преследования попали четверо несовершеннолетних. Из них два закладчика и двое подозреваемых в незаконном хранении. Необходимо разъяснять ученикам старших классов и их родителям проблемы современных синтетических наркотиков, аптечной наркомании и последствий участия подростков в обороте наркотиков, — считает Назаров.
Тревожные сигналы, на которые родителям стоит обратить внимание
Старший оперуполномоченный отметил, что если подросток устроился закладчиком:
- в его комнате будут спрятаны весы, изолента и упаковочные материалы;
- он становится скрытным;
- ведёт странные переговоры по телефону на непонятном вам языке;
- использует специальное программное обеспечение, когда сидит в интернете.
— Сегодня родителям стоит уделять детям особое внимание. Мотивировать к здоровому образу жизни и, конечно, рассказывать об ответственности. Подростки не воспринимают всерьёз информацию, исходящую из уст правоохранителей. Для них жизнь закладчика — это игра, в которой он так и останется неуязвимым. Однако в момент задержания, осознав, какой срок им грозит, плачут, а отец с матерью только разводят руками, — говорит страж порядка.
Добровольно сдал килограмм наркотиков
В основном закладчиками становятся молодые люди в возрасте от 14 до 25 лет — школьники, студенты и безработные. По словам полицейского, во время ареста они выдумывают, почему начали этим заниматься: кому-то деньги нужны на лекарства, кому-то – заплатить за учёбу. Но истинная причина куда банальнее — желание быстро заработать. На эти деньги они покупают гаджеты, часы и другие вещи.
— Известны случаи, когда потенциальный закладчик, не имея денег на залог, фотографируется вместе со своим паспортом и отправляет снимок оператору. Это гарантия того, что он не оставит магазин. Если закладчик пытается уйти, его шантажируют: «Сбежишь — сообщим твои данные полиции и скажем, что ты закладчик». Молодёжь паникует и работает на них дальше, — говорит полицейский.
В подобной ситуации стражи порядка рекомендуют обратиться в органы внутренних дел и добровольно выдать наркотическое вещество, переданное интернет-магазином. Тогда закладчик освобождается от уголовной ответственности, так как способствует раскрытию преступления. Так, в 2019 году житель Уральска сдал в полицию около одного килограмма синтетических наркотиков.
Установят камеры, где чаще делают закладки
По программе развития области на 2024 год в городе запланирована установка 200 видеокамер с подключением к центру оперативного управления полиции. Ими охватят окраины и новые микрорайоны города.
МВД разработало комплексный план борьбы с наркоманией на 2023-2025 годы.
— В этом году департамент полиции совместно с НПО провели 370 лекций в учебных заведениях, 70 акций, разместили 18 баннеров, запустили 16 видеороликов, осветили в социальных сетях 478 публикаций антинаркотического содержания. Руководящий состав департамент во всех школах и учебных заведениях проводит лекции по профилактике наркомании, — заключил Назаров.
И напоследок...
Наказание за бесконтактный сбыт наркотиков, куда относится и закладка — от 10 до 20 лет лишения свободы. Поэтому прежде чем ввязываться в эту кабалу, молодым людям стоит задуматься — сколько всего хорошего он упустит за эти долгие годы.