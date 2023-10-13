Вместе с экспертами Parimatch разобрались, чего ждать от этого противостояния.

Жанибек Алимханулы (14-0-0, 9КО)

Алимханулы не скрывает, что его главная цель — завоевать все четыре из возможных чемпионских поясов в боксе. Сейчас в его коллекции — пояса WBO и WBC Continental America, а карьерный путь 30-летнего боксера пока короток, но славен: 14 боев, 14 побед, из них 9 — нокаутом. Собственно, титул он защищал совсем недавно, в мае, отправив в нокаут канадца Стивена Батлера. Примечательно, что перед поединком с Гуальтьери Жанибек сменил тренера. Вместо Бадди Макгирта, который работал с казахстанцем всю карьеру, готовить Алимханулы будет экс-объединенный чемпион мира Брайан Вилория. Аналитики считают, что это вряд ли поменяет манеру Жанибека в краткосрочной перспективе: жесткие джебы и боковые с левой руки.

Винченцо Гуальтери (20-1-0, 7КО)

Немец итальянского происхождения — чемпион по версии IBF. В последнем поединке он победил Эскиву Фалькао, серебряного и бронзового призера Олимпийских игр. Гулаьтьери традиционно хорош дома, но теперь ему предстоит бой на американской земле. Вне зависимости от соперника, Винченцо всегда действует примерно одинаково: резкие контрвыпады и выматывание соперника.

Прогноз

То, что Алимханулы — фаворит боя, понято и без глубинной аналитики. Однако Гуальтьери — не ноунейм, андердог и какие там еще английские слова есть, чтобы обозначить слабого соперника. Тем не менее, не в пользу немца говорит его негибкая тактика и тот факт, что Фалькао он одолел благодаря очень спорному судейскому решению. Так что коэффициент у него довольно большой — 8.00 (против 1.10 на Алимханулы). Вряд ли соперники закончат быстро, в этой связи коэффициент 2.00 на тотал больше 9.5 раундов выглядит довольно привлекательно.

Беттинг-компания Parimatch действует на основании лицензии №20019733 от 31.12.2020, выданной РГУ «Комитет индустрии туризма Министерства культуры и спорта Республики Казахстан».