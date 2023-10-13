А если добавить, что датчане обозлены на нас за поражения в первом матче, то вас точно сочли бы за сумасшедшего. Но сегодня это - наша реальность!

Дания

Уверен, что мартовское поражение в Астане – одно из самых обидных в истории датского футбола. Дело не только в том, что они уступили заведомо слабому сопернику, но и в сценарии той встречи: после первого тайма, благодаря дублю Хойлунда, «красный динамит» имел комфортное преимущество. Но затем казахи погасили «фитиль» соперника и забили трижды.

Сегодня Дании, чтобы завоевать путевку на ЕВРО, необходимо побеждать в каждом оставшемся матче. И, в первую очередь, поквитаться с нами. Учитывая, что в команде нет больших потерь, а все тот же Хойлунд набрал хорошую форму и стал регулярно забивать за «Манчестер Юнайтед», вряд ли Казахстан ждет легкая прогулка на «Паркене».

5 последних матчей Дании

Финляндия – Дания 0:1

Дания – Сан-Марино 4:0

Словения – Дания 1:1

Дания – Северная Ирландия 1:0

Казахстан – Дания 3:2

Казахстан

Прекрасная сказка Казахстана может закончиться на родине великого сказочника Ганса-Христиана Андерсена. Подопечные Магомеда Адиева в этом цикле сильно напоминают персонажа автора произведения «Гадкий утенок». Именно в первом матче этих соперников началось преображения казахского утенка в прекрасного лебедя. Но, как мне кажется, датчане намерены положить конец этой замечательной истории и поквитаться за астанинский кошмар.

Тем более, что Адиев недвусмысленно дал понять, что основные силы мы бросим на ноябрьские матчи с Сан-Марино и Словенией. Поэтому прибережем тех парней, что имеют в своем активе по две желтые карточки – Максима Самородова, Марата Быстрова, Исламбека Куата. К тому же, не поможет команде, травмированный вингер «Тобола» Ислам Чесноков.

5 последних матчей Казахстана

Казахстан – Северная Ирландия 1:0

Казахстан – Финляндия 0:1

Северная Ирландия – Казахстан 0:1

Сан-Марино – Казахстан 0:3

Казахстан – Дания 3:2

История личных встреч

Если не считать вышеупомянутый первый матч в Астане, то доселе встречи этих команд неизменно завершались победой Дании. Всего их было 5. И лишь в самой первой, в далеком 2005-м году, Казахстану не удалось забить в ворота соперника.

Прогноз на матч

Учитывая всю принципиальность матча для хозяев, предположу, что они сделают все, чтобы более не испытать повторного унижения. Поэтому предлагаю ставку «индивидуальный тотал Дании 2,5 больше». Мои друзья из Parimatch дают на нее приличный коэффициент – 1.86.

