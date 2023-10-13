Мужчина, погибший на электроопоре в Турксибском районе Алматы, оказался не рабочим. Об этом сообщили в энергопередающей компаний АО «Алатау Жарық Компаниясы». Мужчина 1986 года рождения скончался от удара током. В описании к видео с места происшествия говорилось, якобы руководство ЖК «отправило электрика без экипировки». В АО «АЖК» пояснили, что 12 октября при включении воздушных линий после ремонта произошло короткое замыкание с аварийным отключением.
— Позже посторонние лица сообщили, что на опоре поражён электрическим током посторонний мужчина. Цель его нахождения на опоре неизвестна. Отпайка находится на балансе потребителя, — говорится в сообщении.
Ведётся внутреннее расследование.