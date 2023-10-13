Бдительный житель Уральска помог полицейским задержать дроппера (люди, обналичивающие незаконно заработанные деньги. Чаще всего их используют интернет-мошенники). В Polisia.kz сообщили, что вызов правоохранителям поступил 11 октября. Звонивший забрал у пенсионерки пакет и заподозрил неладное.
— ​Оказалось, что неизвестные позвонили 84-летней горожанке. Представившись сотрудниками правоохранительного органа, сообщили, что её дочь попала в ДТП. И для избежания уголовной ответственности попросили передать деньги через курьера, — выяснили стражи порядка.
Пенсионерка собрала тысячу долларов и 300 тысяч тенге. 22-летний дроппер же для заметания следов заказал курьера. Вскоре подозреваемого задержали, он не успел передать деньги мошенникам. Юношу водворили в изолятор временного содержания, ему инкриминируют статью «Мошенничество».