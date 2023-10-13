В СпецЦОНе Уральска не будет работать кабинет сдачи экзамена
В филиале госкорпорации «Правительства для граждан» по ЗКО сообщили, что 14 октября с девяти до 13 часов не будет работать услуга сдачи теоретических экзаменов.
В дежурных СпецЦОНах страны в это время проведут технические работы.
Также возможны перебои с приёмом заявлений по другим услугам.
