В СпецЦОНе Уральска не будет работать кабинет сдачи экзамена

В филиале госкорпорации «Правительства для граждан» по ЗКО сообщили, что 14 октября с девяти до 13 часов не будет работать услуга сдачи теоретических экзаменов.

В дежурных СпецЦОНах страны в это время проведут технические работы.

Также возможны перебои с приёмом заявлений по другим услугам.