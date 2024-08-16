Проблема незаконного оборота наркотиков, в особенности синтетических видов, и наркомании вышла за пределы медицинской и правоохранительной категорий, достигнув уровня вопроса национальной безопасности. Об этом говорил руководитель департамента полиции ЗКО Арман Оразалиев на пресс-конференции.

По его словам, физическая и психологическая зависимость у потребителей синтетических наркотиков формируются уже после первого употребления. Продолжительность жизни наркозависимых людей не превышает пяти лет.

Согласно статданным, на учете в областном центре психического здоровья как наркозависимые состоят 722 жителя области, однако учитывая латентный характер потребления наркотиков, реальная цифра намного выше. При этом наркомания год от года молодеет, и сейчас средний возраст наркомана не превышает 30 лет, а самому молодому наркоману всего 14 лет.

Так, в прошлом году была ликвидирована межрегиональная организованная преступная группировка из восьми участников, которые наладили канал поставки маковой соломы и сбыта через сеть магазинов в городах Актобе и Уральске. Незаконный бизнес приносил преступникам ежедневный доход около четырех миллионов тенге.

Маковая солома (кокнар, кукнар) — это все части скошенного опийного мака, целые или измельченные, высушенные или не высушенные, за исключением семян. Содержит наркотически активные алкалоиды опия, которые извлекаются путём экстракции при помощи воды или органических растворителей.

Всего полицейские изъяли более 1,5 тонны маковой соломы, что составляет на черном рынке 150 миллионов доз стоимостью более 14 миллиардов тенге. Уголовное дело в настоящее время рассматривается в специализированном межрайонном суде ЗКО.

По словам Оразалиева, в 2024 году выявлено 162 наркоправонарушения, из них 54 наркопреступлений, в том числе 26 фактов сбыта. Из незаконного оборота изъято 32 килограмма наркотиков, в том числе 25 кило марихуаны и 600 граммов гашиша. Стражи порядка пресекли деятельность одной ОПГ из пяти жителей Уральска, создавших два интернет-магазина.

В ходе следствия было изъято более 2,5 тысячи доз гашиша, на общую сумму шесть миллионов тенге, а оборот денежных средств составил около 132 миллионов тенге. За сбыт и создание ОПГ двое членов арестованы, остальные находятся под подпиской о невыезде, ведется досудебное расследование.

– Основная задача на сегодня – это выявление и пресечение деятельности нарколабораторий по производству синтетических наркотиков. Для производства наркотиков необходимо лишь доставить к месту производства специальное оборудование (колбы) и, так называемые, конструкторы (прекурсоры). Далее вступает в дело лица, которые и занимаются выпариванием наркотиков, - рассказал Арман Оразалиев.

Так, в 2020 году впервые в Казахстане на территории Теректинского района полицейские выявили и ликвидировали нарколабораторию, где их производством занимались граждане Украины. Позже их осудили к 17 и 18 годам лишения свободы. Нарколаборатория размещалась в гараже, оборудованным вытяжкой, арендованного дома, а преступники вели неприметный образ жизни и сбывали наркотики в Уральске. В ходе следствия соседи рассказывали, что со стороны дома доносился едкий запах.

– Нет сомнений, что сообщение в полицию на начальной стадии производства могло спасти здоровье молодых людей. Поэтому в выявлении нарколабораторий мы рассчитываем на бдительность жителей, для чего мы планируем провести обучение с председателями ОСИ, дачных обществ и гаражных кооперативов, работниками городских служб. Необходимо отметить, что наркоторговцы активно используют достижения цифровых технологий, применяя методы бесконтактного сбыта. Ими в социальной сети «Телеграм-мессенджер» создается интернет-магазины, а потребитель через банковское приложение вносит оплату, после чего на его телефон поступает фотография места закладки наркотика, - подчеркнул Арман Оразалиев.

Он подчеркнул, что во всех известных местах закладок планируется установить камеры видеонаблюдения. Это поможет выявлять и задерживать закладчиков даже в ночное время. К слову, закладчики получают анонимную инструкцию по «Телеграм-мессенджеру». Реклама сайтов, через которые можно заказать наркотики,наносят на стены домов «трафаретчиками», которые получают за свои услуги по 1000- 2500 тенге.

Желающих устроиться на такую работу наркоторговцы находят, размещая в социальных сетях объявления о быстром и легком заработке. Самое трагичное, что в эти сети в поисках самостоятельных заработков, попадают подростки.

Только за шесть месяцев этого года из задержанных 14 закладчиков один является учеником 10 класса, трое студенты 1-2 курсов колледжей. У задержанных изъято до 40 ZIP-пакетов с синтетическим наркотиком «Мефедрон». Один из подростков уже приговорен к 7,5 годам лишения свободы в колонии для несовершеннолетних.

За весь прошлый год были задержаны трое подростков (ученик 11 класса и два студента колледжей), которые были также осуждены к 7 с половиной годам лишения свободы. К слову, за сбыт наркотических средств уголовная ответственность наступает с 14 лет, а также предусмотрена ответственность их родителям.

– В современном мире информации ни одна семья на застрахована от таких трагедий и чтобы избежать этого, необходимо знать основные признаки, указывающие, что ребенок подрабатывает закладчиком. Появление вышеуказанных признаков, должно послужить поводом для наблюдения за ребёнком, серьезного разговора с объяснением возможных последствий. Хорошую помощь может оказать установка на телефон ребенка приложения «Родительский контроль». К слову, мы создали в социальных сетях «Телеграм» и «Ватсап» круглосуточную линию для консультации и реагирования на обращения граждан по данным проблемам. Дополнительно планируется проведение курсов по выявлению наркомании на ранней стадии, вовлеченности в сбыт наркотиков для воспитателей детских садов, учителей, которое будут проводиться на базе учебных классов департамента полиции с приглашением специалистов в сфере детской психологии и наркологов, - отметил Арман Оразалиев.

Немаловажной проблемой является психотропное вещество оксид азота или, в народе «Веселящий газ». Это вещество N 2 O, которое приводит к опьяняющему эффекту с приступами безудержного смеха. При вдохе газообразный препарат сразу попадает в кровоток и переносится в головной мозг. При длительном приеме возникают провалы в памяти, со временем происходит атрофия языка, больной не может внятно разговаривать и четко выражать свои мысли. Чем дольше вдыхает пьянящий газ, тем хуже будут последствия для здоровья.

В таких странах как Россия и Великобритания, за незаконное использование оксида азота предусмотрена административная и уголовная ответственность. В Казахстане вопрос, предусматривающий ответственность за оборот «веселящяго газа», находится на рассмотрении мажилиса Парламента.

В Уральск газ завозился из России, и бесконтрольно реализовывался в увеселительных заведениях города. После работы полиции реализация «веселящего газа» прекращена.

– Немаловажной является проблема курения электронных сигарет. Появились вейпы, электронные устройства, создающие пар, предназначенный для вдыхания. Исследования показали, что электронные сигареты не только не безопасны, но и могут привести к летальному исходу! Так, в курительных смесях установлено более 30 токсичных, химических веществ. Попадая в легкие эти вещества и продукты их распада вызывают сильное воспаление, вызывающие рак легких, - сказал Арман Оразалиев.

К слову, 20 июня вступил в силу Закон о запрете продажи вейпов, за нарушение которого предусмотрен штраф в 200 МРП вплоть или арест на 60 суток.

По данным полицейских, в июле в Уральске были задержаны двое, один из них 14-летний подросток, который приобрел электронные сигареты через мобильное приложение в «Телеграмм». Второй - продавец, занимавшийся незаконной продажей через «Телеграмм», в доме которого изъято 90 одноразовых сигарет, 137 приспособлений и жидкостей для их употребления.