16 августа во дворе культуры «Атамекен» состоялась традиционная августовская конференция педагогических работников. В ней приняли участие аким области Нариман Турегалиев, руководитель управления образования ЗКО, а также директора школ области и педагоги. Основной темой конференции стало использование инновационных технологий в процессе обучения и цифровизация образования. Со своими докладами выступили педагоги, встреча продолжилась обсуждением планов на предстоящий учебный год. Кроме этого, во время торжественного мероприятия педагогам области вручили государственные награды и благодарственные письма.

В номинации «Лучшая школа ЗКО» победителем стала школа-гимназия имени Абая Акжайыкского района. Учебному заведению вручили сертификат на сумму 54 миллиона тенге.

– Это победа нашего коллектива, вознаграждение за труд. Мы очень рады, что наши старания оценили. Наша школа внедряет и успешно применяет множество инновационных методов обучения. Наши ученики являются победителями многочисленных олимпиад, защитили научные работы. Педагоги школы активно участвовали в конкурсах, совершенствовали свои знания и навыки. Выпускники нашей школы набрали высокие баллы на ЕНТ и вошли в список 100 лучших школ Казахстана по итогам тестирования. 26 выпускников из 27 выиграли образовательные гранты, - рассказала и.о. директора школа Асель Ерментаева.

Школа-гимназия имени Абая Акжайыксокго района открылась в 1994 году и стала первой инновационной школой области. Статус гимназии был присвоен в 1996 году. В ней трудятся 50 учителей и обучаются 340 детей.

54 миллионов тенге руководство школы намерено потратить на улучшение материально-технической базы, покупку новых компьютеров и панельных досок.