Министерство водных ресурсов и ирригации РК разместило на сайте "Открытые НПА" предложение для публичного обсуждения, касающееся штрафов за нарушения в области охраны и использования водных ресурсов. В документе говориться, что штрафы для физлиц хотят увеличить с 10 до 50 МРП (с 36 920 тенге до 184 600 тенге), для должностных лиц, субъектов малого предпринимательства или некоммерческих организаций - с 20 до 100 МРП (со 73 840 тенге до 369 200 тенге), для субъектов среднего предпринимательства - с 30 до 150 МРП (со 110 760 тенге до 553 800 тенге), для субъектов крупного - со 170 до 850 МРП (с 627 640 тенге до 3 138 200 тенге).

Между тем, в министерстве водных ресурсов и ирригации РК сообщили, что штрафы касаются предприятий, компаний, которые оказывают услуги с применением большого количества воды и зачастую расходуют ее крайне неэкономно. Это сферы промышленности, сельского хозяйства, энергетики, транспорта и другие, передает Ulysmedia.kz.

— Инициируемые штрафы не касаются физических лиц, которые используют воду для питьевых и хозяйственно, — отметили в министерстве.

В ведомстве пояснили, что физические лица могут быть привлечены к ответственности только в случае нарушения условий водопользования. Например, если человек оформляет разрешение на специальное водопользование для орошения сельскохозяйственных культур, но использует воду для мойки автомобилей. Таким образом, эта норма не затрагивает использование воды для обычных хозяйственно-бытовых нужд.

Напомним, что ранее генеральный директор ТОО «Батыс Су Арнасы» Ануар Аркенов сообщил, что из-за нецелевого использования воды давление в сетях холодного водоснабжения снижается. Жители дачных массивов поливают свои огороды, что приводит к отсутствию напора воды на верхних этажах многоэтажных домов. В связи с этим были созданы мониторинговые мобильные группы, задачей которых стало выявление потребителей, использующих воду не по назначению. В случае обнаружения подобных нарушений предусматривались штрафные меры.











