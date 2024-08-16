По данным РГП "Казгидромет", 17 августа на севере, востоке юге Западно-Казахстанской области ожидается дождь, гроза, днем +25 градусов, ночью +15.
На севере, востоке, юге Актюбинской области ожидается дождь, гроза, град, шквал. Температура воздуха днем +23 градуса, ночью +15.
17 августа днем на севере, востоке Атырауской области синоптики прогнозируют дождь, гроза, днем +28 градусов, +18.
на севере, востоке Мангыстауской области ожидается дождь, гроза, ветер с порывами до 20 метров в секунду, днем +30 градусов, +23.