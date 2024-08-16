По словам госинспектора управления по инспекции труда Асхата Жумалы, звонок в отдел полиции о случившемся поступил около полудня. Приехавшая на место следственно-оперативная группа обнаружила на канализационно-насосной станции два трупа, двое пострадавших были доставлены в больницу.

— Для проведения плановой замены задвижек на КНС направили четырех сантехников КГП «Эмба жылу». При выполнении работ произошел выброс газа, предположительно метана, и работники отравились. В связи с произошедшим будет создана комиссия по специальному расследованию, - рассказал Асхат Жумалы.

Как ранее сообщал «МГ», департамент полиции уже начал расследование по этому делу по ст. 156, ч. 4 УК РК – «Нарушение правил охраны труда». Погибшим сантехникам было по 58 лет.

По словам Алтынбека Манабаева, главного инженера предприятия «Эмба жылу», проводится судмедэкспертиза, выясняются все обстоятельства случившегося. Семьям погибших окажут материальную и моральную помощь.

В больнице Эмбы остаются двое пострадавших. Их состояние, по словам врачей, опасения не вызывает. Им проводят деинтоксикационную терапию.

Фарида ЗАРИП

В Актюбинской области двое мужчин погибли на КНС