В Акжайыкском районном суде продолжается судебное заседание по делу об огнестрельном ранении школьника на охоте. В результате происшествия Нурмухан Шайхаеслям перенес несколько операций и лишился правого глаза, а в его теле по сей день находятся металлические фрагменты от дроби.

Перед судом предстал 30-летний сосед пострадавшего школьника Владимир Липатов. Его обвиняют в совершении преступления по части 3 статьи 114 УК РК "Неосторожное причинение вреда здоровью". Подсудимый вину не признает, по его словам он стрелял в зайца, и не знает он попал в школьника или нет.

Липатов рассказал, что слышал несколько выстрелов и предположил, что стрелял кто-то еще. Он также упомянул, что школьник ранее участвовал в охоте, а в день трагедии убил двух зайцев. Однако сам Нурмухан опроверг эту информацию. По словам подсудимого, после выстрела он побежал за зайцем, а затем услышал крик. Он также подтвердил, что извинялся перед подростком по пути в больницу, но уточнил, что сказал: "Если это сделал я, то помогу с лечением".

— Если я попал и это моя вина, то прошу прощения. Я стрелял в зайца и не знаю попал я или нет, — сказал Владимир Липатов.

Пострадавший Нурмухан Шайхаеслям ранее изложил свою версию событий, заявив, что видел, как подсудимый целился в него.

15 августа в суде выступили криминалисты и эксперт. Они сообщили, что невозможно точно определить, когда именно стреляли из ружья, так как такой методики не существует. Единственное, что можно установить — это факт стрельбы после чистки ружья. У участников процесса возникло много вопросов к экспертам, но на все из них ответы получить не удалось.

Кроме того, трагедия произошла зимой, а ружья на экспертизу попали лишь весной. Судмедэксперту задали вопрос о том, как одна из дробинок попала в затылок школьнику. Это могло бы указывать на то, что стрелял кто-то еще, или что дробинка прошла по касательной через ухо и остановилась в затылочной части. Судмедэксперт пояснил, что его заключения основаны на медицинских документах. Вопрос о количестве оставшихся в теле дробинок также остался без окончательного ответа. По словам эксперта, большую часть дробинок извлекли, и в теле должна была остаться только одна, однако пострадавший утверждает, что дробинки не удаляли.

Потерпевшая сторона также обратилась с просьбой увеличить сумму материального ущерба на 1 336 000 тенге из-за расходов на операцию. В итоге общая сумма компенсации составляет два миллиона тенге.

Судебные заседания продолжаются.

Напомним, что 3 февраля 2024 года 16-летний Нурмухан Шайхаеслям с разрешения матери отправился на охоту со старшим братом и соседями по поселку Чапаево. Шесть мужчин отправились охотиться на зайца около 10 утра. После обеда охотники поменяли локацию и отправились искать дичь к Бударинскому каналу в районе села Жангала. Во время погони за дичью в школьника попали оружейные дробинки ИЖ-43.