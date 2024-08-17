Дело по факту мошенничества в особо крупном размере рассмотрел суд №2 в Актобе. Установлено, что женщина через знакомую распространила информацию о продаже квартир по цене ниже рыночной, при этом предоставляла копии документов, не имеющих юридическую силу, а именно: решение суда об отмене мер по обеспечению иска квартир, гарантийное письмо АО «Казахстанский Фонд устойчивости», договора купли-продажи.

— Таким образом, под предлогом продажи квартир подсудимая похитила деньги у 17 потерпевших на общую сумму 314 миллионов тенге. Вина подсудимой доказывается показаниями потерпевших, свидетелей, квитанциями о переводе денег, переписками, протоколами опознаний. Из 17 потерпевших, двоим она ущерб возместила, одному — частично, — сообщили в суде.

В судебном заседании подсудимая вину признала полностью и просила суд не лишать ее свободы, она обязалась возместить ущерб потерпевшим. Потерпевшие просили суд взыскать сумму ущерба и не назначать подсудимой наказание, связанное с лишением свободы.

У подсудимой четверо малолетних детей. Суд признал женщину виновной и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет.

Сообщается, что гражданские иски 15 потерпевших на общую сумму 291 миллион тенге удовлетворили. В счёт возмещения ущерба потерпевшим судом обращено взыскание на автомашину, земельный участок в Алматы и банковские счета осужденной.

Приговор суда не вступил в законную силу.