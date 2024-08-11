В суде №2 Актобе рассмотрели уголовное дело в отношении Каримова и Жарасханова. Они обвинялись в мошенничестве по предварительному сговору в особо крупном размере.

В суде №2 Актобе рассмотрели уголовное дело в отношении Каримова и Жарасханова. Они обвинялись в мошенничестве по предварительному сговору в особо крупном размере.

В суде сообщили, что председатель жилищного кооператива «Safina.kz» Каримов пообещал пайщикам ЖК «Safina.kz» и ЖСК «СтройСервис-Регион» построить четыре многоквартирных дома. Он собрал у 312 пайщиков 2,9 миллиарда тенге. Часть денег он правил на строительно-монтажные работы, а позже приостановил строительство по всем объектам, незаконно завладев деньгами потерпевших.

Его подельник директор ТОО "АктобеКазахФинанс" Жарасханов по сговору с Каримовым сообщил пайщикам о том, что полностью берёт на себя все обязательства по завершению строительства четырёх домов и продолжил собирать деньги со 140 пайщиков ЖК «Safina.kz» и ЖСК «СтройСервис-Регион» на общую сумму 227 миллионов тенге.

Позже Жарасханов решил не продолжать строительство двух домов и оставил их на уровне первого этажа, а два других дома вместо пятиэтажных он решил сделать семиэтажными. Таким образом он хотел незаконно реализовать больше квартир, чем было запланировано по проекту. В итоге ни один из четырёх домов не достроили.

Подсудимый Каримов признал вину в совершении мошенничества, а Жарасханов нет. У обоих подсудимых есть малолетние дети, что смягчает уголовную ответственность.

— Каримова и Жарасханова признали виновными в совершении преступления по части 4 статьи 190УК РК «Мошенничество» и назначили наказание: Каримову в виде лишения свободы сроком на 6 лет 8 месяцев, с лишением права занимать руководящие должности в коммерческих и финансовых организациях сроком на 10 лет, а Жарасханову – в виде лишения свободы сроком на 6 лет, с лишением права занимать руководящие должности в коммерческих и финансовых организациях сроком на 10 лет, – говорится в приговоре суда.

Приговор не вступил в законную силу.