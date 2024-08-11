Руководитель областного управления предпринимательства и промышленности Полымбет Хасанов рассказал на брифинге, что до конца этого года в регионе введут в эксплуатацию 17 инвестиционных проектов на общую сумму 88,4 миллиона тенге.
— На данный момент в экономику региона привлекают иностранных инвесторов. В этом году планируем реализовать 17 инвестпроектов. К примеру, уже начали работать завод по сборке грузовых вагонов ТОО «ТексолТранс» ЖШС и ТРЦ «Infinity Mall». Остальные введут в эксплуатацию до конца года, — сказал Полымбет Хасанов.
Также Хасанов рассказал, что стоимость проекта завода по сборке грузовых вагонов составила 75 миллиардов тенге. Здесь работают 180 человек.
ТРЦ «InfinityMALL» включает в себя сотню магазинов, торгующих одеждой и другими товарами мировых и казахстанских торговых марок. В центре есть восьмизальный кинотеатр, детский развлекательный комплекс и фудкорд.
По словам руководителя управления, после завершения всех проектов постоянными рабочими местами обеспечат порядка 750 человек.