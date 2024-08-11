Более двух тысяч нарушений зафиксировал "Кибер Шериф" на дорогах ЗКО за три недели

Систему контроля за соблюдением правил дорожного движения и выявления нарушений «Кибер Шериф» ввели в декабре прошлого года. Изначально нарушения фиксировались только на областных автодорогах, но с июля 2024 года новые патрульные машины стали запускать в городах Уральск и Аксай.

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО, с 16 июля по 5 августа по области выявлено 2250 нарушений ПДД из них 1358 нарушений в городе Уральск.

Напомним, что комплекс фиксирует такие нарушения ПДД, как превышение скорости, движение по встречной полосе, в городских условиях — парковку в неустановленном месте. Нарушения регистрируются автоматически. Полицейские не могут вмешаться в работу комплекса, но получают на планшеты все результаты работы камер. «Кибер Шериф» способен распознавать даже нечитаемые государственные регистрационные номерные знаки на значительном расстоянии, фиксировать машины, находящиеся в ориентировке, к примеру, угнанные. Также комплекс автоматически проверяет наличие страховки и техосмотра у встречных машин.