В региональной службе коммуникации Атырауской области сообщили, что строительство магистрального водопровода «Тайсойган-Миялы» идет полным ходом.
Его общая протяженность по проекту составляет 73,5 километра. На сегодняшний день отремонтировали 26 километров.
Руководитель управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области Айдулата Кенжебекова отметил, что подрядчиком выступило ТОО «Сапа Курылыс-2007».
— Его ремонтируют, чтобы обеспечить жителей сел Миялы и Жангельдин чистой питьевой водой. Здесь будет построено 12 скважин, два пункта перекачки воды. Строительные работы планируется завершить в следующем году, — пояснил Кенжебеков.