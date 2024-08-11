Грозу и шквалистый ветер прогнозируют в ЗКО 12 августа

По данным РГП "Казгидромет", 12 августа днем в Западно-Казахстанской области ожидается дождь, гроза, на севере и востоке региона град, шквал, ветер до 20 метров в секунду. Температура воздуха днем +28 градусов, ночью +18.

В Атырауской области также ожидается град, гроза, дождь, ветер до 15-20 метров в секунду. Днем +30 градусов, ночью +20.

Днем на севере, западе, юге Актюбинской области синоптики прогнозируют сильный дождь, град, шквал и грозу, днем +28 градусов, ночью +18.

Днем 12 августа на севере и западе Мангыстауской области ожидается дождь, гроза, днем +33 градуса, ночью +25.