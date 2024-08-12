11 августа глава авиакомпании FlyArystan Ричард Леджер прилетел в город Уральск и встретился с мамой Зере Галиевой.

– Стороны детально обсудили причины произошедшей ситуации. Представитель авиакомпании FlyArystan принес официальные извинения перед семьей девочки. На встрече также присутствовали представители министерства транспорта. В скором времени авиакомпания дополнительно поделится деталями встречи и о принятых мерах и решениях, - говорится в сообщении ведомства.

Напомним, речь идет об инциденте, который произошел 20 июля. Тогда столичном аэропорту 12-летнюю Зере не пустили на рейс Астана-Уральск и оставили в аэропорту совершенно одну. Ребенок, по словам матери, был в составе группы образовательного центра и летел из Америки в Уральск транзитом через Астану.

На регистрации сотрудники FlyArystan не зарегистрировали девочку. При этом они заверили сопровождающего, что сами посадят ее на борт после устранения якобы возникших технических неполадок.

Позже авиакомпания FlyArystan прокомментировала инцидент и принесла свои официальные извинения матери ребенка Жазире Мусиной и Зере. Они объяснили свой поступок тем, что из-за замены воздушного судна ребенку просто не хватило места. В компании заявили о готовности выплатить моральную компенсацию в четыре миллиона тенге. Однако Жазира Мусина заявила, что отказывается от денег и намерена судиться.