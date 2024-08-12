Выпускник НИШ Темирлан Губашев в региональной службе коммуникаций рассказал что, после получения образования за рубежом он намерен развивать сферу инженерии в Казахстане.

— Благодаря любознательности и упорному труду я получил приглашение на учёбу от четырёх университетов мира. Это США, Германия, Южная Корея и наш собственный Назарбаев Университет. Специальность, которую я выбрал – электротехника и инженерия. По ней я ориентировался в выборе университета. В итоге остановился на южнокорейском филиале университета Стоуни Брук в США и получил президентский грант. Здесь преподают не только электротехнику, но и работают с платами внутри компьютера. В нашей стране такая практика развита не в полной мере. Поэтому я хочу обучиться за границей и развивать это направление у себя в стране, — рассказал Губашев.

Он отметил, что единое условие для всех университетов — знание английского языка. Темирлан набрал 7,5 балла в IELTS. По итогам SAT— экзамена в Южной Корее он набрал 1 460 баллов из имеющихся 1 600.