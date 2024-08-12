По информации пресс-службы городского акимата, проекты по программе «Бюджет народного участия» перенесли на следующий год из-за нехватки финансирования, связанной с паводком.

По информации пресс-службы городского акимата, проекты по программе «Бюджет народного участия» перенесли на следующий год из-за нехватки финансирования, связанной с паводком.

— Вероятно, в этом году проекты реализованы не будут и будут перенесены на следующий год. В настоящий момент у нас есть 10 проектов, которые, скорее всего, будут выполнены в следующем году, — сообщили в пресс-службе ведомства.

Стоит отметить, что благодаря этой программе в Уральске уже были созданы новые скверы, детские и спортивные площадки, установлены качели на набережной реки Урал и построен амфитеатр. Жители города предлагают свои идеи, которые затем рассматриваются Общественным советом и депутатами, принимающими решение о реализации того или иного проекта. Ранее начальник городского ЖКХ сообщил, что бюджет составит примерно 250 миллионов тенге, при этом средняя стоимость одного проекта составляет около 30 миллионов тенге.

Какие проекты должны были реализовать в 2024 году:

Благоустройство и озеленение улицы Гагарина (с улицы С.Датова до улицы Урдинская),

Освещение улицы Перевалочно-Набережная,

Озеленение города,

Мини сквер Жана Орда 15

Обустройство детской и спортивной площадок и строительства хоккейной коробки в селе Меловые горки,

Освещение и асфальтирование квадрата по улице Сыбага,

Обустройство уголка отдыха на въезде на улицу Курмангалиева,

Сквер рядом с домом по улице Ружейникова 10,

Сквер по улице Сарайшык рядом с домом №55,

Сквер по улице Курмангазы рядом с домом №33.



