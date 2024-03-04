Руководитель городского жилищно-коммунального хозяйства Азамат Халелов сообщил, что всего в проект было принято 30 заявок. После проверок 14 из них допустили на голосование. Программа проходит уже третий год, за это время было реализовано н мало проектов.

— У не допущенных проектов были несоответствия. Около 10-ти заявок на участие были по благоустройству дворов, а у нас для этого есть отдельная программа. Были проекты, где не обозначили четко сумму или не обозначили работу, не сделали ПСД. Сколько именно проектов будет реализовано и на какую сумму, будет известно только после окончания голосования. Бюджет примерно будет составлять порядка 250 миллионов тенге, средняя смета составляет около 30 миллионов тенге, опираясь на средства это будет около восьми проектов, — сообщил Азамат Халелов.

Проекты, выставленные на голосование:

Сквер по улице Сарайшык рядом с домом № 55. В рамках проекта жители хотят организовать небольшой сквер, в котором могут провести свое свободное время люди любого возраста — 15 миллионов тенге.

Горожане предложили в зимний период украшать дом Карева, как в фильме «Один дома».

Фото с сайта акимата города

Сквер по улице Курмангазы рядом с домом №33 — 10 миллионов тенге.

Сквер по рядом с домом по улице Ружейникова 10 — 30 миллионов.

Проектирование и строительство ливневой арычной системы на пересечений улиц Кердери и Ихсанова до улицы Молдагалиева. Также облагородить прилегающую к мусорным бакам территорию.

Освещение улицы Перевалочно-Набережная 12 — 300 000 тенге.

Благоустройство и озеленение улицы Гагарина (с улицы Сырыма Датова до Урдинская) — 28 миллионов тенге.

Облагородить остановки, вернуть первоначальный вид автобусов без реклам и плакатов, а также ввести единую форму для водителей общественного транспорта.

Фото с сайта городского акимата

Озеленение города

Мини сквер с беседками для жителей микрорайона Жана орда — 35 миллионов тенге.

Фото с сайта городского акимата