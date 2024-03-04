— С потерпевшим ранее участковые проводили разъяснительную работу. Несмотря на это, мужчина попался на уловки мошенников. Он самостоятельно перечислил им деньги, — сказал Арман Оразалиев.

— Надо понимать, что если звонят и спрашивают данные о счетах, бросайте трубку, звоните в банк, в котором обсуживаетесь и уточняйте всё у менеджеров. Стоит отметить, что преступники звонят и с других государств. Попробуйте поговорить с ними на госязыке. Это наш совет, — заключил начальник ведомства.

Как рассказал начальник департамента полиции ЗКО Арман Оразалиев, в феврале этого года в отдел полиции Бурлинского района обратился 70-летний житель Аксая. Он рассказал, что попался на уловки мошенников. Мужчине позвонили в мессенджере Whats Аpp, представились сотрудниками Нацбанка и под предлогом сохранить его деньги на депозитах, попросили перевести 100 млн тенге.По словам главного полицейского, сотрудники полиции ЗКО заблокировали счета более трех тысяч жителей области, чтобы предостеречь их от мошенников.