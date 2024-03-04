По профессии Алия Хайрекенова полковник полиции, но выйдя на пенсию занялась своим любимым делом – стала изготавливать изделия из теста.

От испеченных ею мишек, цветов, сердечек, девушек в национальных костюмах и даже колыбелек веет добром, теплом и любовью.

– Печь мне всегда нравилось. Но так как на работе была большая занятость, руки не доходили до кулинарии. И только с выходом на пенсию дала полет своей фантазии, воплотила все свои мечты. Но выпечка осталась больше, чем хобби. Своей продукцией я доставляю радость родным и близким, поэтому мне и нравится заниматься кулинарией, – говорит женщина.

Вся ее продукция – имбирный пряник – покрыта глазурью розового с белым цветом.

– Характер жесткий потому, что служба была такая, а в жизни я мягкий человек, – лукаво ответила Алия Хайрекенова. – Так как у нас накануне два праздника – 8 Марта и Наурыз, то я подготовила имбирные пряники в виде цветов, цифры 8, сердечек и в национальным стиле – колыбельки, девушки казашки в национальном костюме. Все это украшено бантиками, бусинками, которые тоже можно есть.

Такой пряник приятно в руки брать, а вот скушать… не так быстро. Но все-таки есть желание попробовать какова на вкус эта красота.

– В состав входит имбирь, мед, конечно же мука, яйца и другие ингридиенты. Фишка в том, что делаешь тот дизайн, который тебе нравится и, который в данный момент необходим. Все пряники ручной работы с использованием пищевой краски, которую можно приобрести в любом кондитерском магазине. Шаблоны делаю из пластика и бумаги, потом прикладываю на тесто, вырезаю и пеку. При этом еще и использую художественные принадлежности – специальные кисти, которыми рисуются глазки, носики, ротики и другие мелкие детали фигурок, – продолжила кулинар.

Алия Хайрекенова 20 лет прослужила в органах внутренних дел. Дослужилась до звания полковника, достигла возможного для женщины. С выходом на пенсию решила посвятить себя семье.

– Алия Хайрекенова тонко организованная, к тому же, шикарно поет, у нее великолепный голос. Ее творческая натура долгое время сидела внутри, а по выходу на пенсию смогла раскрыться. Она поразила нас всех своим искусством, – добавила ее коллега сотрудник полиции Диляра Сатарова.

Оксана КАТКОВА

фото автора