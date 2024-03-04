— Только с начала этого года зарегистрировали 47 случаев кори в детсадах области, — отметили в ведомстве.

В некоторых детских садах Уральска появились объявления «без маски не входить». Родителей это насторожило, ведь во время карантина, такие объявления были повсюду. - У нас снова коронавирус появился? Надеюсь, на карантин не закроют, - говорит мама детсадовца Асия. Между тем, заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля ЗКО Нурлыбек Мустаев пояснил, что на сегодняшний день масочный режим ввели в медучреждениях. В остальных местах, они лишь рекомендуют носить маски. Он отметил, что с начала года в ЗКО коронавирусной инфекцией заразился 41 человек, из них 35 в Уральске. В управлении образования пояснили, что посетителям дошкольных организаций рекомендовали носить маски согласно постановления главного санитарного врача РК от 8 февраля этого года из-за роста количества инфекционных заболеваний.