Дело рассмотрели в Таскалинском районном суде. Мужчина стал заниматься частным извозом и не уведомил об этом местные исполнительные органы. В суде отметили, что за подобное нарушение согласно статье 463 КоАП РК «Занятие предпринимательской или иной деятельностью, а также осуществление действий (операций) без соответствующей регистрации, разрешения или направления уведомления» к виновным применяется наказание в виде штрафа в размере 15 МРП, что составляет 55 380 тенге. Сообщается, что в случае изъятия дохода за незаконную предпринимательскую деятельность, доход конфискуется в пользу государства. В данном случае, жителя ЗКО привлекли к адмотвественности. Постановление не вступило в законную силу.