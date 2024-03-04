Несчастный случай произошел первого марта, девочка получила травму на эскалаторе, передает inAktau.Kz. В пресс-службе управления здравоохранения региона сообщили, что ребенок лишился части пальца.
— В Мангистаускую многопрофильную детскую больницу поступила семилетняя девочка с травмой – ребенок лишился части пальца. Врачи сделали все возможное, чтобы его сохранить. Девочке оказали необходимую медицинскую помощь. Пациент проходит курс реабилитационного лечения, пока рано делать прогнозы, - рассказали в управлении здравоохранения.