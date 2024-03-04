По информации пресс-службы департамента полиции Атырауской области, с 1 февраля на дорогах региона работает устройство «Кибер-Шериф», которое выявляет водителей, грубо нарушающих правила дорожного движения. Также данная система позволяет выявлять автомобили, неоднократно нарушающие правила дорожного движения и уклоняющиеся от уплаты штрафов.

- За последние десять дней с 321водителя автотранспорта взыскано 7 миллионов 810 тысяч тенге штрафов. Большая часть указанных автотранспортных средств - транзитные автомобили, находящиеся на регистрации в иностранном государстве. Так, установлено, что 29-летний водитель автомобиля KIA, находящегося на регистрации в государстве Армения, 16 раз за год был оштрафован на 463 000 тенге за нарушение правил дорожного движения и уклонялся от уплаты штрафа. В настоящее время автомобиль припаркован на специальной стоянке, в отношении 29-летнего водителя принимаются соответствующие меры в рамках закона, - сообщает пресс-служба ведомства.

Кроме того, 1 марта на 595 километре трассы Актобе-Атырау сотрудники патрульной полиции за превышение скорости остановили Chevrolet Cobalt, которым управлял иностранный гражданин.

При проверке полицейские установили, что водитель имеет семь неоплаченных штрафов. Автомобиль доставили на спецстоянку.