Толчки зафиксировали в 11:22, эпицентр находится в 31 километре на юге Алматы на территории Казахстана, передает телеграм-канал Tengrinews.kz. Энергетический класс землетрясения 13.2.
Магнитуда MPV 6.1. Глубина 10 километров. По ощутимости толчки равны пяти баллам.
В акимат города сообщили, что работы в оперативном штабе проводятся, обсуждается дальнейший план действий.
— Все системы жизнеобеспечения города подключены. Полиция работает в штатном режиме. Школы и детсады открыты, работают пункты сбора населения. Служба скорой медицинской помощи и все многопрофильные стационары и организации родовспоможения города работают в усиленном режиме, — сказано в сообщении.
Поручения акима Алматы:
- провести мониторинг состояния зданий и сооружений, объектов жизнеобеспечения, опасных производственных объектов, гидротехнических сооружений на предмет наличия разрушений;
- вести учет сбора и размещения на пунктах приема пострадавшего населения, осуществлять сбор и подготовку отчетной информации в республиканский оперштаб, правительство и президенту;
- вести постоянный мониторинг и прогнозирование сейсмической обстановки, докладывать обстановку в оперштаб;
- немедленно реагировать на пожары, возникшие вследствие землетрясения, обеспечивать противопожарную защиту города;
- обеспечить развертывание всех пунктов приема санитарных потерь, оказывать пострадавшему населению медицинскую помощь, обеспечивать медицинскую защиту города;
- обеспечить охрану общественного порядка, беспрепятственный проезд пожарной и спасательной техники к местам ЧС, блокировать районы ЧС, регулировать движение на дорогах, содействовать в эвакуационных мероприятиях;
- организовать связь для управления подчиненными силами и средствами, предоставить дополнительные каналы связи сотовым операторам, при необходимости провести ремонтные работы на сетях связи города;
- обеспечить широкомасштабное информирование населения о произошедшей ситуации с рекомендациями о действиях при ЧС;
- при необходимости отключить подачу коммунального хозяйства в городе во избежание вторичных факторов опасности, проводить ремонтно-восстановительные работы, содействовать противопожарной службе в ликвидации пожаров.
Акимат города просит не распространять недостоверную информацию.