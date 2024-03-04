На сегодняшний день университет прочно обосновался и вносит свой вклад в экономическое и социальное развитие западного региона страны. Жангир хан университет позиционирует себя как предпринимательский вуз, и его деятельность основана на взаимодействии с представителями национальных и деловых кругов в сельскохозяйственном и технологическом секторах. Основным направлением развития университета являются инновационные исследования в области агропромышленного комплекса и современные информационные технологии в образовании и науке. Принципиально изменилась образовательная политика университетов и форма подготовки кадров. Образовательные программы разрабатываются с учетом запросов и потребностей рынка труда.

Организована специализация образовательных программ, внедряется раннее трудоустройство и дополнительное образование, что привело к росту практической подготовки, выбору рынка труда, предпринимательству, студентоцентрированному подходу и мотивации в обучении, увеличению трудоустройства выпускников и разработке новых образовательных программ. В университете функционирует пять институтов по отраслям «Экономика, информационные технологии и профессиональное образование», «Институт агротехнологии», «Ветеринарная медицина и животноводство» «Индустриально-технологический институт» и «Политехнический институт». Жангир хан университет направляет своих выпускников на национальный и международный рынок труда в регионе и предоставляет им возможность получить привлекательную работу и профессию. С момента своего основания Жангир хан университет вносит значительный вклад в развитие Республики Казахстан, предоставляя студентам знания и навыки в выбранных ими областях.

Университет имеет право вести образовательную деятельность по 17 программам высшего образования и 19 программам послевузовского образования, включая 14 программ магистратуры и пять программ докторантуры. В реестре образовательных программ зарегистрировано 48 программ высшего образования и 45 программ послевузовского образования. Все эти образовательные программы имеют полную аккредитацию сроком на пять лет и высокую оценку независимых органов оценки.

В университете создана и постоянно развивается функциональная учебно-научная среда, способствующая привлечению и удержанию казахстанских и иностранных студентов, преподавателей и исследователей. Студенты получают академическую поддержку, организуют мероприятия по интересам, продвигают молодежные движения и развивают дополнительные навыки и компетенции. На сегодняшний день в университете работают 344 преподавателя: 12 профессоров, 15 докторов наук, 25 доцента, 70 кандидатов наук, 47 PhD, и около 400 сотрудников.

Студенты имеют возможность обучаться на военной кафедре, находясь в стенах университета. Военная кафедра является ведущей кафедрой подготовки офицеров запаса для Вооруженных Сил Республики Казахстан. Военная подготовка осуществляется по программе офицеров и сержантов запаса.

Для студентов из отдаленных районов и соседних областей предусмотрено более 2100 комфортных мест в 3 студенческих домах. В целях повышения интереса обучающихся не только к учебному процессу, но и к культурно-познавательному и спортивному развитию функционирует несколько спортивных и культурных кружков, вновь введенный в эксплуатацию «спортивный комплекс Жангир хана».

Студенческая столовая «Олимпос» предлагает обучающимся вкусные блюда по доступным ценам, в спортивно-оздоровительном комплексе «Нива» созданы полноценные условия для эффективной организации досуга обучающихся.

За свою 60-летнюю историю Жангир хан университет подготовил тысячи специалистов. Большинство из них работают в агротехнической и экологической сферах в Западном Казахстане и за его пределами. Наши высококвалифицированные выпускники занимают ведущие должности в сельском хозяйстве и ветеринарии, работают акимами районов и сел. Кроме того, многие наши выпускники работают на крупных производствах, а благодаря полученным знаниям многие из них успешно продвинулись по карьерной лестнице в бизнесе и достигли высоких позиций в качестве ведущих специалистов.

Университет гордится своими выпускниками, которые смогли применить опыт и навыки, полученные в университете, в различных секторах и отраслях экономики по всей нашей стране и добились больших успехов в выбранных ими отраслях.

Современный университет - это не только место получения образования, но и среда, формирующая основу для здорового образа жизни и физической активности. Занятия спортом в университете имеют огромное значение и обогащают студенческий опыт, принося много пользы самыми разными способами.

С каждым годом ЗКАТУ стремится улучшать свои образовательные стандарты, внедрять новейшие методики преподавания и поддерживать востребованные специальности. Продолжая традицию, университет по-прежнему является местом, где происходит соединение теории с практикой, а студенты получают возможность развиваться как профессионалы.

Вопросы по выбору образовательных программ, участию в конкурсе государственных образовательных грантов, обучению на платной основе или дистанционно можно отправить на электронную почту [email protected].

Контактные телефоны для получения более подробной информации: + 7 7112 50 24 01, 50 21 42, + 7 777 268 00 77, +7 776 912 83 83, +7 771 054 52 54, +7 700 790 17 90.

wkau.kz

https://www.instagram.com/bqatu_wkau/

Лицензия №KZ15LAA00007594 от 20.07.2016 г. выдана Комитетом по контролю в сфере образования и науки МОН РК.