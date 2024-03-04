Обстоятельства выясняет южное региональное военно-следственное управление МВД РК, передает Kazinform. Подполковник якобы хотел встретится с 14-летним мальчиком ради интима.

Ранее в телеграм-канал Egov.press сообщалась, что мужчину задержали.

— Срочная информация. Второго марта 2024 года в УП Жетысуского района города Алматы поступило сообщение о задержании по подозрению в педофилии подполковника пограничной части №28-74, который в нетрезвом состоянии приехал к 14-летнему мальчику для интимной встречи. Однако, потерпевший теперь поясняет, что сами хотели поймать и наказать мужчину. Задержанный подполковник указывает, что просто хотел провести жизненную беседу с мальчиком. Всё слишком подозрительно и непонятно, — сказано в сообщении.