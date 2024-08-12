Четыре ДТП с участием скутеров произошли в ЗКО за один день

Дорожно-транспортные происшествия с участиями водителей скутеров не прекращаются. Только за один день - восьмое августа в Уральске было зарегистрировано четыре аварии. Об этом в департаменте полиции ЗКО.

Первая авария произошла вечером на пересечении улиц Сарайшык и Аманжолова. Столкнулись Lada Priora и скутер, водителя двухколесного транспорта доставили в больницу.

В это же время на проспекте Абулхаир хана грузовик ГАЗ-53 столкнулся с водителем скутера, за рулем был несовершеннолетний. Его доставили в больницу.

20 минутами позже аналогичная авария произошла возле села Бейбитшилик района Байтерек. Столкнулись скутер с большегрузом Renault. Водителя мототранспорта с различными травмами доставили в больницу.

В этот же день столкнулись Lada Granta и скутер, к счастью в этом ДТП никто не пострадал. Владельцам причинен материальный ущерб.

В департаменте полиции ЗКО сообщили, что с начала 2024 года в области произошло 87 ДТП с участием мототранспорта, при которых четыре человека погибли и 74 получили травмы.

— По вине водителей мопедов произошло 35 ДТП, при которых погибло три человека и 34 человека получили травмы. С участием несовершеннолетних управляющих мопедами было совершено 18 ДТП, в результате один человек погиб и 21 получили травмы. На сегодняшний день свыше 200 водителей мопедов привлечено к административной ответственности, в том числе 19 родителей и законных представителей были привлечены к административной ответственности, — сказано в сообщении.

Департамент полиции ЗКО призывает всех участников дорожного движения строго соблюдать правила дорожного движения и быть бдительными на дорогах. Ведь малейшая ошибка может привести к непоправимым последствиям, а то и может стоить Вашей жизни.