Автопром не стоит на месте, в нашу повседневную жизнь резко вошли электромобили, скутеры, самокаты, квадроциклы и прочий транспорт с электрическим двигателем. Если еще пару лет назад мини электросамокаты или скутеры можно было наблюдать только в зарубежных курортных странах, уже сегодня весь город окутан электрическим транспортом.

Вроде только правоохранительные органы решили вопрос с самокатчиками, как тут появились скутеры. Нет, это отличный вид транспорта, он экономичный, не занимает много парковочного места, можно не стоять в пробке. К тому же для некоторых из них не нужно иметь водительское удостоверение. Только есть одно большое НО - это дети, которые садятся за руль. Несовершеннолетние за рулем полноценного транспорта, который может разгонятся до 110 километров в час выезжают на проезжую часть. Никто не знает, что или кто заставляет их это делать. Может они думают, что в скорости нет ничего опасного, если у них на голове шлем. А может чувствуют себя по настоящему взрослыми, рассекая на приличной скорости по главным улицам.

Фото из архива "МГ"

ДТП с водителями скутеров участились

По информации полицейских, в области участились аварии с участием детей. Сначала года уже произошло 46 дорожно-транспортных происшествий, четыре из которых со смертельным исходом, 54 ребенка пострадали.

А за последние пару дней произошло сразу три аварии с участием двухколесного транспорта. Так, 29 мая улиц Жумагалиева и Джакупова в поселке Зачаганск столкнулись скутер и Audi. В результате ДТП водитель скутера скончался. В этот же день на другом конце города тоже случилась авария. Водитель Lexus LX570 не уступил дорогу ехавшему во встречном направлении мопеду марки «Макси». В результате ДТП водителя мопеда госпитализировали в больницу.

Фото с паблика uralskgorod

27 мая в вечернее время, в Уральске на пересечении улиц Л.Чайкиной и Кокчетавской произошло столкновение скутера и автомашины Hyundai. В результате ДТП несовершеннолетние водитель и пассажир скутера с различными травмами госпитализированы в больницу.

Фото с паблика uralskgorod

Чуть раньше 11 мая в одном из микрорайонов Аксая несовершеннолетний, управляя автомашиной Suzuki, совершил наезд на трехлетнего ребенка. В результате ДТП от полученных травм ребенок скончался в больнице.

Дети пытаются бежать

Заместитель начальника УМПС департамента полиции ЗКО Болат Жанабаев говорит, что из-за участившихся случаев нарушения подростками ПДД было принято сделать специальный отряд, который будет заниматься рейдами электротранспорта.

— Родители покупают детям квадроциклы и скутеры, но они понятия не имею, что их чадо ездит по проезжей части. До 18 лет, не имея водительского удостоверения и шлема нельзя выезжать на дорогу. Не важно, на скутере вы, на электросамокате или мотоцикле. Несовершеннолетним можно ездить по тротуарам, в шлеме и не больше шести километров в час. Когда в аренду сдается малый электротранспорт, там тоже должны выдавать шлем. Сейчас мы собираемся проводить рейд по местам, где такой транспорт выдают в аренду. Более того, мы отправили письмо в акимат города, с просьбой убрать электросамокаты с площади Первого президента. Жители часто жалуются на то, что гулять вечерами там невозможно. На патрульных машинах преследовать скутер опасно, но ведь практически все нарушители пытаются убежать. Мы когда ловим малолетних нарушителей, у них нет объяснения и оправдания почему они выехали на дорогу. Более того, у их родителей тоже нет. Бывало мы останавливали ребят 11 и 12 лет, везем к родителям, а они еще и на нас ругаются. Почему мы их ребенка остановили, он же потихоньку едет. Положенная скорость шесть километров в час - это ходьба обычного человека. Пока родители не осознают, чем чревата езда в неположенном месте и на бОльшей скорости, пока они не возьмут ситуацию на заметку так и будут дети выезжать. Сколько страшных случаев происходит, зачастую родители в этот момент рядом. А иногда сами взрослые являются инициаторами нарушений, особенно когда переходят дорогу. Мы, взрослые, не должны с себя снимать ответственность. Идет ваш ребенок кататься на скутере, наденьте на него шлем, напомните ему о правилах, — говорит заместитель УПМС ДП ЗКО.

Площадь Первого президента, является одним из самых значимых мест в городе. Сотни уральцев ежедневно гуляют там с детьми. В 2022 году на площади разрешили продавать мороженое и сдавать в прокат велосипеды. Тогда никто не знал, во что это выльется. Теперь это место у гостей города напоминает рынок.

— Мы живем рядом с площадью, последние 2-3 года невозможно спокойно прогуляться по площади. Днем еще куда не шло, но в вечернее время площадь превращается в гоночную трассу. А днем она выглядит как рынок в Тайланде. Понимаю, предприниматели хотят заработать, но нам, людям, которые пришли отдохнуть, насладиться атмосферой, послушать фонтаны, что делать? Родственники приехали из Актобе, они так и не поняли, почему у нас на главной площади развлекательный парк. Пока шли до арок, чтобы сфотографироваться, племяннице дважды наехали на ногу. Сколько жалоб было от местных жителей: на один день эти машинки уберут, и все, дальше то же самое. Ходить там невозможно: от малого до велика мчатся. Неужели нельзя этот вопрос решить? Расселите их по городу, или пусть уменьшат количество своих самокатов. Сколько было случаев, когда сбивали детей? Да что там детей — взрослых тоже сбивают. И потом, они же ездят с бешенной скоростью, а когда на площади мало места, выезжают на дорогу. А если случится трагедия, кто будет виноват? Вроде, не в каменном веке живем, а такую простую проблему решить не можем, — говорит жительница Уральска.

Пока нарушителей наказывают штрафом

По словам Жанабаева, за нарушение ребенка, штраф выписывается родителям, и на первый раз это 5 МРП (18460 тенге), в следующий раз сумма увеличивается. Штрафуют родителей по статье 127 КоАП РК «Неисполнение обязанностей по воспитанию и образованию, защите прав и интересов несовершеннолетнего». С начала года таких протоколов составили пять. А в общей сложности был оштрафован 71 водитель электротранспорта.

Подростков с 16 до 18 лет, которые выезжают на проезжую часть, наказывают по статье 620 «Нарушение иных требований, предъявляемых к участникам дорожного движения». За нарушение грозит штраф 5 МРП или предупреждение.

А вот совершеннолетние водители чаще всего нарушают скоростной режим, правила пересечения перекрёстка или правила маневрирования. Однако, скутеры, чья мощность до 50 кубов не нуждается в регистрации. То есть номеров у них нет, даже если они попали под камеры, найти нарушителя не могут.

Болат Жанабаев добавил, что опытные байкеры Уральска и Аксая помогают им в решении проблемы тем, что объясняют молодому поколению, почему нужно быть внимательным за рулем. А пока нарушителей наказывают штрафом.



Жанабаев уточнил, что на рассмотрении в Парламенте находятся поправки в законе о малом электрическом транспорте. Тем временем работа по предупреждению и профилактике нарушений продолжается. Сотрудники полиции проверяют общественные места, мониторят дороги и раздают листовки с правилами поведения за рулем электротранспорта.