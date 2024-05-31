— Граждане Афганистана прибыли в Казахстан с намерением в дальнейшем выехать через территорию Российской Федерации в одну из стран Европы для поиска работы и лучших условий жизни. При этом, у них не имелось соответствующих виз для въезда в Россию и страны Европы, они решили нелегально перейти границу из РК в РФ. Каждый иностранец заплатил от 5 тысяч до 7 тысяч долларов США «проводникам», которые пообещали скрытно перевести их через государственную границу. Однако «проводники» своих обещании не выполнили и оставили их около границы. В итоге их задержали пограничники, — сообщили в ДКНБ по ЗКО.

— Ввиду увеличения фактов подобных правонарушений в пограничном пространстве руководством ДПСЗКО и ДП ЗКО по согласованию с аппаратом акима ЗКО принято решение о выставлении на въезде в посёлок Дарьинское района Байтерек контрольного поста для недопущения нарушении режимов границы и обеспечения пограничной безопасности, — пояснили в ведомстве.

В пресс-службе ДКНБ по ЗКО сообщили, 27 мая на территории района Байтерек в 70 метрах от государственной границы пограничный наряд задержал пять граждан Афганистана, которые пытались незаконно её пересечь.Сообщается, что иностранцев в судебном порядке привлекли к административной ответственности, им запретили въезжать в РК в течение 5 лет. Кроме того, их выдворили в Афганистан.К слову, подобные нарушения в приграничной зоне района Байтерек ЗКО допускали граждане Индии, Пакистана, Йемена и стран ЦАР. Ранее сообщалось, что жители приграничных сёл ЗКО помогают нарушителям пересечь границу с Россией. За организацию незаконной миграции нарушителям грозит до семи лет заключения.