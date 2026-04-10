В целом, глава государства призвал шире продвигать наследие Яссауи как внутри страны, так и за её пределами, а также глубже исследовать его труды и философию.

Касым-Жомарт Токаев на церемонии вручения наград ученым поздравил представителей научного сообщества с их профессиональным праздником.

Президент отметил, что страна по праву гордится своим интеллектуальным наследием. Великие мыслители - Аль-Фараби, Ходжа Ахмед Яссауи и Абай - оставили после себя огромное духовное богатство, которое стало частью мирового культурного достояния.

-Нам важно актуализировать бесценные труды наших мудрых предков в контексте современных реалий. Предстоит переосмыслить, широко популяризировать и всесторонне развивать идеи наших ученых. Крайне важно придать новый импульс работе по продвижению наследия великих просветителей, - сказал президент.

Отдельно было подчеркнуто, что придать дополнительный импульс этой работе поможет инициатива учреждения ордена имени Ходжи Ахмеда Яссауи, ранее озвученная в Туркестанской области. Кроме того, в прошлом году уже прошел международный симпозиум, посвященный его учению.

В целом, глава государства призвал шире продвигать наследие Яссауи как внутри страны, так и за ее пределами, а также глубже исследовать его труды и философию.

В 2026 году планируется провести форум, посвященный Аль-Фараби. Подобные мероприятия, по словам Президента, будут проводиться на регулярной основе и способствовать развитию науки и просвещения.

