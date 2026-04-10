В стране будут решительно бороться с любыми попытками дестабилизировать ситуацию в обществе.

Выступая на церемонии награждения деятелей науки, Касым-Жомарт Токаев заявил, что сохранение согласия и соблюдение законов являются безусловным приоритетом государства. Как сообщает пресс-служба Акорды, глава государства призвал интеллектуальную элиту активнее участвовать в воспитании молодежи.

Президент подчеркнул, что прогресс невозможен без опоры на мораль и законность. По его словам, именно ученые должны стать щитом против деструктивных идей, которые противоречат национальным ценностям Казахстана.

- В этом сложном процессе особая роль принадлежит ученым как носителям прогрессивных ценностей, интеллектуальным и моральным авторитетам. Настоящие ученые всегда находились в авангарде противостояния с архаикой и невежеством, гордо шли вперед по пути просвещения и знаний. Как мудро сказал Второй учитель мира Аль-Фараби, "знание без воспитания - враг человечества". Поэтому истинный прогресс возможен лишь тогда, когда он сопряжен с гуманизмом, справедливостью, ответственностью, воспитанием подрастающего поколения в духе уважительного отношения к морали и законности, - отметил президент.

Токаев отдельно остановился на вопросах общественной безопасности. Он дал понять, что любые действия, направленные на разжигание конфликтов внутри страны, получат жесткий правовой ответ.