От чего зависит цена на жильё? Какая цена справедливая? На что опираться хозяину при сделке? Некоторые владельцы оценивают своё жильё очень субъективно, на эмоциях: считают, если вырос в квартире или вложился в ремонт, значит, можно продать дороже.
Но рынок работает иначе. У недвижимости есть чёткие параметры, которые формируют цену, и личные истории и чувства в них не входят.
Krisha.kz разобрались в этом с экспертом рынка недвижимости.
Главное - это локация
Имран Османов, руководитель направления оффлайн-продаж недвижимости Krisha.kz.
На первом месте у покупателей всегда локация, то есть месторасположение объекта. Локация занимает 80% цены.
На втором - 15% - площадь и комнатность, удобная планировка.
И на третьем - 5% - это ремонт, мебель, техника и т.д.
Проще говоря, ремонт можно поменять, а район - нет. При одинаковых параметрах жилья, но в разных локациях, разница в цене может составлять в среднем 30-40%.
Почему локация так важна
Вместе с ней люди выбирают не просто квартиру, а образ жизни.
Что входит в локацию:
близость к транспорту;
дороги и развязки;
воздух и экология;
парки, школы, магазины;
вид из окна.
Как рассказал спикер, многие покупатели готовы переплатить 5 миллионов тенге, чтобы не тратить по 3-4 часа в день на дорогу. Поэтому транспортная доступность, например, в Алматы, да и в других крупных городах с большим трафиком, всегда играет важную роль.
Остальные параметры также важны. Часто люди ищут жильё с видом на горы или им нужны парки и скверы для пробежек и прогулок с детьми.
Инфраструктура и благоустройство говорят сами за себя. Всем приятно жить в чистом и ухоженном районе.
Как не ошибиться с ценой - советы эксперта
Чтобы установить адекватную цену и при этом не затягивать с продажей, эксперт советует придерживаться нескольких шагов.
Правильная цена - это не то, что вы хотите получить, а диапазон, в котором реально продаются похожие квартиры.
С чего начать:
Посмотрите аналоги. Возьмите 5-10 максимально похожих объектов: район, дом, этаж, состояние. Сформируйте реальный диапазон и ставьте цену внутри рынка или чуть ниже, если нужна скорость. Срок экспозиции сейчас в среднем до 120 дней, поэтому несколько недель без сделок - это нормально. Но важно понимать причину.
Если нет звонков, это не всегда только цена:
- могут не "продавать" фотографии: тёмные, неудачные ракурсы;
- слабый первый кадр: нет кликов;
- не раскрыты плюсы в объявлении.
Как ориентироваться
Есть просмотры, но нет звонков, значит, проблема в объявлении. Нет просмотров и звонков - чаще всего завышена цена. Поэтому сначала приводим объявление в порядок, потом уже корректируем цену.
Если сложно определить цену или нет времени проводить сделку самостоятельно, можно обратиться за помощью к квалифицированным специалистам. Они помогут грамотно и безопасно продать жильё.