Казахстану необходима коренная перестройка общественного сознания и внедрение жесткой идеологии "Закона и Порядка" - Президент.

Выступая на церемонии награждения ученых, Касым-Жомарт Токаев заявил, что ни современная инфраструктура, ни новые законы не изменят ситуацию, пока в обществе сохраняется "бацилла правового нигилизма". Глава государства потребовал поставить заслон любым проявлениям неуважения к тем, кто служит обществу, сообщает пресс-служба Акорды.

Президент обратил внимание на тревожную статистику ДТП. По его словам, масштабные инвестиции в качество дорог не приносят ожидаемого снижения смертности из-за низкой культуры вождения и грубых нарушений правил.

- Раньше говорили, что у нас много дорожно-транспортных происшествий, потому что в стране, дескать, плохие дороги. В последние несколько лет мы проводим масштабную модернизацию дорожной инфраструктуры во всех регионах. Но трагедий не становится меньше, - констатировал президент.

Второй острой темой выступления стала защита представителей социально значимых профессий от агрессии и хамства. Токаев подчеркнул, что попытки "героизировать" нарушителей порядка и нападать на тех, кто выполняет свой долг, будут пресекаться максимально жестко.

— Недопустимы факты проявления неуважения к полицейским и, тем более, нападения на них. Такие случаи должны решительно пресекаться в рамках закона, как и все попытки героизации людей, зараженных бациллой правового нигилизма, другими словами, злостных хулиганов, бандитов. Если мы хотим стать прогрессивной нацией, то должны поставить прочный заслон любым посягательствам на честь и достоинство полицейских, врачей, учителей, работников сферы услуг и всех добросовестных, законопослушных граждан, — заявил Касым-Жомарт Токаев.

Президент резюмировал, что принцип верховенства права должен стать "незыблемым ориентиром" во всём - от поведения на дорогах до атмосферы на семейных праздниках.