На внеочередной сессии областного маслихата депутат Мереке Габдуалиев затронул тему о работе комиссии по оценке ущерба от паводков. Так, по его словам, работа комиссии не организована и вызывает множество нареканий со стороны горожан.

– Во-первых, пострадавшие от наводнения граждане не знаю, когда придет комиссия. Ведь время - это ценный ресурс и этим ресурсом местные власти распоряжаются как хотят. Могут позвонить в любое время и сказать, что едут, а человек в течение дня сидит и ждет. Более того, в правилах прямо указано, что в течение 10 рабочих дней с момента регистрации заявления необходимо, чтобы комиссия выехала. Я понимаю, что где-то стояла вода, но она ушла и 10 рабочих дней по несколько раз ушли. После работы комиссии оценка должна проводиться в течение трех рабочих дней и в течение 30 календарных дней эту сумму нужно выплатить пострадавшим. У нас эта работа не организована, создается социальное напряжение. Поэтому люди приходят к акимату, - сказал депутат.

Заместитель акима Уральска Азамата Халелов почеркнул, что ситуация неоднозначная и в городе в основном пострадали дачные общества. Хотя в правилах выдачи компенсации указываются только ИЖС. Однако внесены изменения в правила. К слову, в Уральске подтопило свыше 10 тысяч дач и, соответственно поступило свыше 10 тысяч заявлений.

– Мы должны по всем адресам провести оценку имущества, а также провести техобследование домов тем гражданам, у кого это признано единственным жильем. На сегодня таких более 2500. После техобследования выясняется пригоден ли дом для дальнейшего проживания. Если оценочная компания признает дом не пригодным, то жилье идет под снос. Работа ведется круглосуточно. 10 тысяч домов пройти невозможно. Техобследование проводят специалисты не только из местных компаний, но и из других регионов. Работают свыше 100 человек. Да, проблемы есть. Тем более примерно в четырех тысячах домах до сих пор стоит вода. Один эксперт в день проходит 10-15 домов.

Всего в городе работают три комиссии, в состав которых входят около 100 человек. Первая комиссия проводит техническое обследование, вторая - оценку имущества, третья комиссия проводит оценку недвижимости. Привлечены 12 экспертных компаний.

Стоит отметить, что все новые дома, предоставленные пострадавшим, будут находиться в собственности пострадавших.