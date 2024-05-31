Глава государства Касым-Жомарт Токаев опубликовал пост ко Дню памяти жертв политических репрессий и голода.

— Сегодня, 31 мая, мы отдаём дань уважения и памяти жертвам политических репрессий и голода прошлого столетия. Наше государство уделяет значительное внимание восстановлению исторической справедливости в отношении невинно пострадавших от репрессий, скрупулёзному и объективному изучению мрачных страниц истории. Только в полной мере усвоив страшные уроки прошлого и сохраняя память о них, мы сможем преодолеть любые вызовы и достичь новых высот на пути построения справедливого государства и гармоничного общества, — написал президент.

Ежегодно 31 мая в стране отмечают День памяти жертв политических репрессий и голода. С 2003 года жертвам политических репрессий в Казахстане выплачено 19,8 млрд тенге в качестве единовременных денежных компенсаций и специальных государственных пособий, сообщили в министерстве труда и соцзащиты. В этом году на эти цели предусмотрено более 2,7 млрд тенге.