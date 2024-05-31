В соцсетях горожане все чаще стали выкладывать посты с негодованием – мол, до сих пор комаров не травят, насекомые буквально одолевают.

Между тем, в ЖКХ говорят, что в нынешнем году тендер на закуп услуг дезинсекторов признан несостоявшимся. Благо позже провели уже второй.



С комарами начали бороться специалисты компании «AG Disinfection». Дезинсекторы обрабатывают городскую территорию и пригородные населенные пункты, подъезды, подвалы многоэтажек, городские улицы, парки, скверы, зеленые насаждения и открытые водоемы.

Всего на борьбу с комарами в этом году из местного бюджета выделили 89 млн тенге, сообщили в ЖКХ акимата Атырау.