— Мало того, что нас мошка уже съела, ещё стоит гарь и дым от тлеющего полигона. Дышать нечем. На улице такая хорошая погода, как нам гулять с детьми? Почему каждый год одна и также картина. Люди думают, что его уже поджигают специально, — сказала жительница Зачаганска Айгуль.

В редакцию «МГ» обратились жители Зачаганска, которые жалуются на запах гари, который исходит от полигона ТБО.Как сообщили в ДЧС ЗКО, на территории полигона ТБО тлеет мусор. Он находится в Зачаганске. На месте работают четыре «КамАЗа», два бульдозера и один экскаватор. Общая площадь тлеющего мусора составила 200 квадратных метров. Возгорание произошло 11 мая.