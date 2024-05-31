В современном обществе важно не только создавать возможности для людей с ограниченными возможностями, но и обеспечивать им равные условия доступа к различным сферам жизни. Организация ОО "Белый Парус" является примером того, как бережное отношение и ответственность к своей работе могут положительно влиять на жизнь людей с различными формами ограничений.

Общественное объединение в день обслуживает около 800 человек. Для этого на балансе предприятия есть 48 единиц транспорта. Организация обслуживает людей с ограниченными возможностями, в том числе людей с заболеваниями опорно-двигательной системы, с нарушением зрения и детей до 18 лет.

Услуга предоставляется абсолютно бесплатно. Для этого необходимо лишь заранее подать заявку, позвонив диспетчеру и предоставить информацию о том, во сколько и откуда нужно забрать человека. Организация обеспечивает доступ к специально адаптированным автомобилям, оборудованным подъемниками или другими устройствами для комфортной посадки и высадки пассажиров с ограниченными физическими возможностями.

Для организации безопасность и комфорт пассажиров - важнейшие приоритеты. Все транспортные средства регулярно проходят технические осмотры и обслуживание, чтобы гарантировать их исправную работу и безопасность передвижения. Дружелюбные и опытные водители обучены особым навыкам общения с людьми с ограниченными возможностями, что создает доверительную атмосферу и уверенность во время поездки.

30-летняя Жанерке Толеген вот уже три года работает техником-программистом в центре социальной поддержки людей с инвалидностью «Ten Qogam». Сама девушка передвигается на инвалидной коляске, у неё ДЦП.

Живет она в поселке Зачаганск. У Жанерке пятидневная рабочая неделя и, соответственно, услугами «Белого паруса» пользуется столько же. Помимо работы девушка регулярно посещает поликлинику, ЦОНы, больницы, банки. Предварительно она оставляет заявку на предоставление инва-такси. В целом девушка положительно оценивает качество услуг общественного объединения, подчеркивая, что их деятельность значительно облегчает жизнь людей с ограниченными возможностями.

– Особую благодарность хочется выразить водителям инва-такси Малику и Алексею. Очень внимательные, чуткие и заботливые люди. Всегда помогут, всегда поддержат, - отметила Жанерке Толеген.

Таким образом "Белый Парус" играет важную роль в обеспечении мобильности и самостоятельности людей с инвалидностью. Усилия организации направлены на создание доступных и безопасных транспортных услуг, которые не только облегчают жизнь индивидуальных клиентов, но и способствуют развитию более инклюзивного общества в целом.