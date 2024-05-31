Ситуация с комарами и мошками в области остается, мягко говоря, напряженной. Если от комаров ещё как-то можно спастись, то от мошек спасения нет. Надоедливые насекомые буквально повсюду, а их укус часто вызывает аллергическую реакцию и отек. От мошек страдают не только люди, но и животные.

Ранее в управлении энергетики и ЖКХ по ЗКО сообщили, что для проведения профилактической дезинсекции на территории города Уральск выделено 187 миллионов тенге, 105 из которых предназначены на этот год. Сумма была рассчитана на два года, а подрядчиком стал ИП «Танкеев Б.А.».

Ежегодная площадь, подлежащая обработке, составляла 13 тысяч гектаров. Однако в этом году эта площадь значительно увеличилась. Всему виной паводки, после которых образовались множество разливов, водоемов и луж. Именно повышенная влага является благоприятной средой для размножения как комаров, так и мошек.

– С апреля подрядчик ежедневно проводит работы по выявлению зон повышенной концентрации личинок комаров. Также с середины мая ведутся работы по обработке летной стадии комаров. На сегодняшний день подрядчиком обработано около 6600 гектаров территории, - сообщил заместитель руководителя управления энергетики и ЖКХ Канат Умралиев.

Однако, как показывает жизнь, гнуса меньше не становится. Поэтому власти решили привлечь ещё одну компанию ТОО «Магтоксин». Кстати, данная организация уже занималась травлей комаров в предыдущие годы. Для оплаты их услуг из бюджета запрошено ещё 105 миллионов тенге. На сегодня компания обработала уже шесть тысяч гектаров.

– Мы разделили город на две части. Кроме этого, обработка ведется в пригородных поселках, а так же в населенных пунктах района Байтерек и Теректинского района. С комарами бороться легче. чего не скажешь о мошках. Ранее в городе никто не занимался такими видами работ. Сейчас мы ведем переговоры с энтомологами, - сказал Канат Умралиев.

При этом Умралиев подчеркнул, что полностью ликвидировать комаров и мошек не получится. Профилактические работы могут лишь снизить их количество.